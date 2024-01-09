Казахстанский боец станет частью супертурнира UFC. Только взгляните на кард

Автор: Димаш Тулегенов

10 марта в Майами (Флорида, США) состоится номерной бойцовский турнир UFC 299. Для казахстанских болельщиков он в первую очередь ознаменован вторым поединком в промоушене Асу Алмабаева (18-2). Но в целом этот кард собирает невероятное количество топовых противостояний. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

29-летний Алмабаев в тот вечер подерется с 32-летним американцем Си Джеем Вергарой (12-4-1), за плечами которого пять поединков в UFC (3-2). Этот бой, скорее всего, пройдет в начале предварительного карда. К настоящему моменту анонсировано 11 боев, и только в этом казахстанско-американском противостоянии нет файтеров из топ-15. В десяти остальных поединках собраны 18 топов, один из которых является чемпионом лиги.

Что будет на этом турнире? Чемпионский реванш

Главным боем вечера назначен титульный реванш между американским чемпионом легчайшего дивизиона Шоном О'Мэлли (17-1-0-1) и претендентом из Эквадора Марлоном Верой (23-8-1), который занимает шестое место в рейтинге своей весовой категории.

В августе 2020-го О'Мэлли потерпел единственное поражение в карьере, проиграв как раз Вере. В конце первого раунда Шон получил травму ноги, и после этого Марлон добил уже беспомощного соперника. Теперь американец, ставший чемпионом UFC пять месяцев назад, проведет первую защиту титула именно против своего обидчика.

29-летний О'Мэлли идет на серии из пяти побед, а у Веры 5-2 с момента их первой встречи с Шоном. Это противостояние точно вызовет массовый интерес во всем мире.

Порье тоже в деле. Он подерется с молодым и голодным французом

Вероятно, что в соглавном событии вечера пройдет поединок в легком весе между американцем Дастином Порье (29-8-0-1) и французом Бенуа Сен-Дени (13-1-0-1). Пока нет никакой окончательной очередности боев, известно лишь то, что главным событием станет реванш О'Мэлли и Веры, поэтому мы можем лишь предполагать, какой из поединков претендует на звание соглавного.

Бой Порье и Сен-Дени был анонсирован только вчера. 34-летний Дастин является большой звездой в UFC, где он провел 28 поединков (21-7). Бывший претендент на чемпионство потерпел два досрочных поражения в трех последних боях, а летом прошлого года он был нокаутирован своим соотечественником Джастином Гэтжи.

Ему в соперники попался 12-й номер рейтинга, перспективный француз Сен-Дени. У 28-летнего файтера победная серия из пяти поединков в UFC. Причем всех этих пятерых оппонентов он финишировал, набрав три нокаута и два сабмишена. Бенуа считает, что он вскоре станет чемпионом UFC, но соперников уровня Порье у него еще не было.

Это противостояние любопытно и тем, что американец с французскими корнями встретится с французом. Для первого это шанс закрыть последнюю неудачу и вернуться в чемпионскую гонку, а для второго - совершить апсет и сделать огромный рывок в рейтинге.

Определится возможный соперник Рахмонова

В полусреднем весе пройдет громкий бой между четвертым номером рейтинга бразильцем Гилбертом Бернсом (22-6) и 11-м номером из Австралии Джеком Делла Маддаленой (16-2). Ранее неоднократно звучало мнение, что победитель этого боя может выйти на казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) в борьбе за звание главного претендента в весовой категории до 77 килограммов.

37-летний Бернс, кстати говоря, является не только бывшим претендентом на чемпионство, но и хорошим товарищем Рахмонова. Он свой последний бой проиграл решением Белалу Мухаммаду. Теперь бразилец подерется с 27-летним Делла Маддаленой, который выиграл 16 боев подряд, шесть из которых - в UFC.

Да, выходит, что Джек начал профессиональную карьеру с двух поражений, причем досрочных. Но после этого набрал невероятный ход. На его счету 11 нокаутов, две победы сабмишеном и три выигрыша решением. Опытный Бернс, который еще не сказал своего последнего слова, станет для него мощной проверкой.

Еще одна звезда дебютирует в весе Рахмонова

В этом же дивизионе пройдет еще один мощный бой. 12-й номер рейтинга американец Кевин Холлэнд (25-10-0-1) станет первым соперником англичанина Майкла Пейджа (21-2) в UFC. Если 31-летнего Холлэнда многие фанаты американского промоушена уже давно знают (у него 12-7 в UFC), то Пейдж зарекомендовал себя в других организациях.

Перед переходом в UFC 36-летний Майкл выступал в Bellator, где даже бился за временный пояс чемпиона, но проиграл раздельным решением Логану Сторли. Всего под эгидой этой лиги он одержал 17 побед и потерпел две неудачи.

Также Пейдж выступал в профессиональных боях по боксу (2-0), кикбоксингу (1-0) и даже кулачным боям (0-1). Он представлял Англию и Великобританию на различных международных соревнованиях по кикбоксингу, завоевывал золотые и серебряные медали. Человек с таким бэкграундом точно заинтересует фанатов UFC.

Бывший чемпион возвращается в строй после трех поражений подряд

Российский боец легчайшего веса Петр Ян (16-5) в 2020-21-х был чемпионом своего дивизиона. Сейчас у него не лучшая серия, ведь он проиграл три поединка кряду (все - решением, два из них - раздельные). Теперь боец казахстанского менеджера Саята Абдрахманова выйдет в клетку на турнире UFC 299.

Его оппонентом станет китайский файтер Сонг Ядонг (20-7-1-1). Он провел в 2023 году два боя, одержав две победы. Сейчас 26-летний Сонг занимает седьмое место в рейтинге, а 30-летний Ян находится на пятой строчке. Для представителя Поднебесной это шанс приблизиться к званию претендента, а для Петра - вернуться на победную тропу.

Здесь тоже есть интересные детали вокруг происхождений и национальностей. Ян получил свою фамилию от дедушки, который был китайцем по национальности. Получается, что и тут боец с китайскими корнями подерется с соперником из Китая (как французская история Порье и Сен-Дени). Будет интересно.

Какие еще бои анонсированы на 10 марта? От бывших чемпионов до проспектов

Об остальных боях писать подробно смысла мы не видим, так как по основным противостояниям уже понятен уровень турнира. Так, в тяжелом весе встретятся пятый номер рейтинга из США Кертис Блэйдс (17-4-0-1) и идущий на серии из 15 побед бразилец Жаилтон Алмейда (20-2), замыкающий топ-7.

В легкой весовой категории шестой номер рейтинга из Польши Матеуш Гамрот (23-2-0-1) постарается добыть третью победу подряд в противостоянии с бразильским экс-чемпионом UFC, ныне 11-м номером рейтинга Рафаэлем дос Аньосом (32-15), который вновь вернулся в легкий вес после неудачи в полусреднем.

11-й номер легчайшего веса бразилец Педро Муньоз (20-8-0-2) встретится с молодым соперником - американцем Кайлером Филлипсом (11-2), не входящим в топ-15. Муньозу 37 лет, а Филлипсу - 28.

Также были анонсированы два поединка в женском наилегчайшем весе. Занимающая четвертое место в рейтинге Кэтлин Чукагян (18-5) встретится со своей соотечественницей Мэйси Барбер (13-2). А шестой номер рейтинга американка Лорен Мерфи (16-6) подерется с бразильянкой Карин Сильвой (17-4), занимающей 13-ю строчку.

Как видим, 11 анонсированных поединков даже на бумаге могут свести с ума фанатов смешанных единоборств. Остается надеяться, что бойцы обойдутся без травм в ходе подготовки к турниру, а матчмейкеры UFC подготовят еще несколько приятных сюрпризов для болельщиков, дополнив кард парочкой других жарких противостояний.

Отметим, что Алмабаев дебютировал в UFC в августе 2023 года, победив сабмишеном во втором раунде американца Ода Осборна (12-6-0-1).

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️