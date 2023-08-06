Асу Алмабаев дебютировал в UFC и одержал досрочную победу

Сегодня, 6 августа в Нэшвилле (США) в рамках предварительного карда турнира UFC представитель Казахстана Асу Алмабаев встретился с американцем Оде Осборном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой продлился два раунда и завершился победой Алмабаева удушающим приемом.
Для Алмабаева этот бой стал дебютным в UFC. Этот успех позволил Алмабаеву продлить свою победную серию в ММА, которая теперь составляет четырнадцать боев. В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году.
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