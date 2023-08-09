Казахстанец рассказал, на что потратит бонус в 50 тысяч долларов от UFC

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал в интервью "Вестнику ММА", на что потратит бонус в размере 50 тысяч долларов, который ему выплатит американский промоушен за бой против Оде Осборна из Ямайки, сообщают Vesti.kz.
Их поединок состоялся 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США). Алмабаев победил соперника сабмишеном во втором раунде. Для казахстанца это был дебютный бой в UFC.
- Вернемся к бонусу. 50 тысяч (долларов) на что уйдут?
- Наверное, купим наконец-то машину (смеется). Сколько уже без машины, год-два.
- Какую хочешь?
- Пока еще ничего не смотрел. Сперва получим, потом посмотрим, как говорится.
- То есть UFC не сразу высылает...
- После 10 рабочих дней должны дать, как указано в контракте.
Отметим, что все бойцы, победившие досрочно на турнире в Нэшвилле, заработали бонус к основному гонорару в размере 50 тысяч долларов.
Благодаря этой победе Алмабаев вошел в топ-20 бойцов наилегчайшего веса по версии сайта Fightmatrix.
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