Стал известен гонорар Асу Алмабаева за дебютный бой в UFC

Стало известно, сколько заработал казахстанский боец Асу Алмабаев (18-2) за дебютный бой в UFC, сообщают Vesti.kz.

Алмабаев дебютировал в промоушне на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), победив сабмишном во втором раунде американца Оди Осборна (12-6).

Гонорар казахстанца за этот бой составил 78 000 долларов (12 000 долларов - за выход в октагон, 12 000 долларов - за победу, 50 000 долларов - за "Лучшее выступление вечера", 4 000 долларов — поощрительный бонус от UFC).

What a debut for Almabayev 😳



Locks up the submission in round 2! #UFCNashville pic.twitter.com/PiKe7ngKTp — UFC (@ufc) August 5, 2023

