"Дана Уайт, запомни это имя". Как в MMA отреагировали на дебют Алмабаева в UFC

Потрясающий старт Асу Алмабаева в UFC впечатлил многих из ММА сообщества. Корреспондент Vesti.kz представляет комментарии бойцов, тренеров и экспертов по бою казахстанца с Оде Осборном.

Непобежденный боец UFC Мовсар Евлоев: "Мощный старт! Поздравляю Казахстан"

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Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров: "Асу "Зульфикар" Алмабаев. Поздравляю весь Казахстан с еще одним великим бойцом в UFC"

Казахстанский эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов: "Лучший дебют в UFC и сложно представить. А ведь у соперника это был уже 8-ой бой в сильнейшей лиге мира"

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Напомним, для Алмабаева этот бой стал дебютным в UFC. Этот успех позволил Алмабаеву продлить свою победную серию в ММА, которая теперь составляет четырнадцать боев. В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году.

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