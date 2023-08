Алмабаев получит солидный бонус после дебюта в UFC

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев заработал бонус после первой победы в UFC над Оде Осборном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой Алмабаева продлился два раунда и завершился его победой удушающим приемом.

Официальный аккаунт UFC в Twitter информировал о том, что все бойцы победившие досрочно на турнире в Нэшвилле заработают бонус к основному гонорару в размере 50 тысяч долларов, среди них должен быть и Алмабаев.

💸 Every finish going home with a bonus tonight! #UFCNashville



[ B2YB @Netflix ] pic.twitter.com/29iGLE4ICL