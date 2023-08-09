Алмабаев узнал хорошие новости после яркого дебюта в UFC

Казахстанец Асу Алмабаев вошел в топ-20 бойцов наилегчайшего веса по версии сайта Fightmatrix после успешного дебюта в UFC, сообщают Vesti.kz.

Алмабаев поднялся на шесть строчек и расположился на 19-м месте. Первые три позиции в рейтинге занимают Алешандре Пантожа (Бразилия), Брэндон Морено (Мексика) и Дейвисон Фигейреду (Бразилия).

Напомним, Алмабаев дебютировал в американском промоушене 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), победив сабмишеном во втором раунде Оде Осборна из Ямайки.

Казахстанец уже вернулся в Алматы: в аэропорту его встретили с размахом.

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