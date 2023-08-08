Асу Алмабаева с размахом встретили в Алматы после дебюта в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев вернулся в Алматы после дебюта в UFC, сообщают Vesti.kz.

Казахстанца встретили с размахом в аэропорту, а он со своей стороны тепло поприветствовал многочисленных своих поклонников.

Напомним, Алмабаев дебютировал в промоушене 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), победив сабмишеном во втором раунде Оди Осборна из Ямайки.

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