Казахстанец получил нового соперника за неделю до боя в UFC

Бой казахстанского файтера Николая Веретенникова (13-7) на турнире UFC Vegas 113 претерпел изменения — за неделю до ивента ему сменили соперника, передают Vesti.kz.

Все бойцы слетели из запланированного поединка

36-летний казахстанец на этом турнире сменил американца Эрика Нолана (8-4), который выбыл из карда. Изначально Веретенников должен был выйти в октагон против 23-летнего бразильца Жозе Энрике Соузы (8-1), но и он снялся с поединка.

Теперь против Веретенникова выйдет американец Нико Прайс (16-9). Таким образом, оба изначальных участника боя выбыли, а поединок полностью переформатирован.

Возвращение и новый контракт

Отметим, что предстоящий бой станет для Веретенникова первым после подписания нового контракта с UFC. В январе он заключил соглашение на четыре поединка, несмотря на то что осенью 2025 года покидал лигу после третьего поражения в четырёх боях.





Предыдущий поединок

В последний раз Николай Веретенников выходил в октагон 5 октября 2025 года в Лас-Вегасе (США). Тогда он уступил американцу Пунахэле Сориано (12-4) единогласным решением судей — 27:30, 27:30, 27:30. Это поражение стало седьмым в его профессиональной карьере.

На данный момент рекорд Веретенникова в сильнейшей лиге мира составляет 1–3, а общий профессиональный баланс — 13 побед и 7 поражений.

