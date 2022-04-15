Казахстанец отозвался о своем бое в UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов (17-6) отреагировал на информацию о следующем бое в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Держим курс на июнь", - написал боец под постом в своем Instagram.

Напомним, что о бое с бразильцем Раулианом Пайвой, который запланирован на 25 июня, стало известно сегодня, 15 апреля.

Морозов ранее заявлял о готовности провести поединок с Пайвой, которого называл читером.

Пайва хорошо известен казахстанским любителям ММА, в 2020 году он победил Жалгаса Жумагулова.

Морозов последний раз дрался в UFC в феврале, потерпев досрочное поражение от бразильца Дугласа Силвы де Андраде. Для казахстанца эта неудача стала второй в трех проведенных схватках.

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