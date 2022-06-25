Казахстанец Морозов бурно отреагировал на встречу с Нурмагомедовым перед боем в UFC

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Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:33

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (17-5) перед боем с Рулианом Пайвой (21-4) тепло поприветствовал Умара Нурмагомедова (14-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы встретились на церемонии взвешивания перед  турниром UFC Vegas 57. Морозов в рамках этого ивента 26 июня проведет бой с Пайвой в предварительном карде, а двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова встретится в легчайшем весе с Нэйтом Манессом (14-1).

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Отметим, что в январе 2021 года бойцы встречались на турнире UFC on ESPN 20. Бой завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом во втором раунде. Этот поединок стал дебютным для обоих файтеров в UFC.

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И Сергея Морозова:

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Сегодня 10:33
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