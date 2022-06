Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов прошли взвешивание перед боями в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (15-0) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также взвешивание прошел другой казахстанец Сергей Морозов (17-5).

Оба бойца выступят на турнире UFC Vegas 57. Рахмонов в основном карде проведет бой с американцем Нилом Мэгни (26-8). Их бой станет соглавным событием турнира. А Морозов в предварительном карде встретится с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4).

Напомним, что поединок Морозов - Пайва пройдет в воскресенье, 26 июня, ориентировочно в 06:30 утра по времени Нур-Султана. В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

"Настроен на самое серьезное испытание в своей карьере", - пишет UFC под видео, на котором Рахмонов проходит взвешивание.

Рахмонов показал на весах 77,337 килограмм. При этом лимит полусреднего веса составляет 77,110 килограмм.

Другой казахстанец Сергей Морозов показал на весах 61,688 килограмм. Пайва показал аналогичный вес. Лимит легчайшего веса составляет 61,235 килограмм. В случае с Рахмоновым и Морозовым разрешается перевес на один фунт (453 грамма), поскольку их поединки будут нетитульными.

Кроме того взвешивание прошел казахский боец из Китая Сайран Нурданбек. Его результат составил 66,224 килограмм. Соперник Нурданбека ТиДжей Браун показал на весах 65,997 килограмм. Лимит полулегкого веса составляет 65,770 килограмм.

