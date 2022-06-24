Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 705 18 999 35
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC обратился к Шавкату Рахмонову

Экс-претендент на титул UFC обратился к Шавкату Рахмонову
©instagram.com/gilbert_burns/

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс поддержал казахстанского файтера Шавката Рахмонова перед его четвертым боем в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Предыдущие свои схватки казахстанец выиграл досрочно.

"Вперед, Шавкат", - написал Бернс в Instagram.

Напомним, ближайший поединок Рахмонов проведет 26 июня с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", он станет соглавным событием турнира UFC Vegas 57.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением об уровне Шавката.

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат UFC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:57
UFC
Экс-претендент на титул UFC обратился к Шавкату Рахмонову Экс-претендент на титул UFC обратился к Шавкату Рахмонову
Сегодня , 14:35
UFC
Оценены шансы Рахмонова против Усмана, Чимаева и Ковингтона в UFC Оценены шансы Рахмонова против Усмана, Чимаева и Ковингтона в UFC
Сегодня , 13:33
UFC
Новый контракт или прощание с UFC? Прогноз на бой казахстанца Сергея Морозова Новый контракт или прощание с UFC? Прогноз на бой казахстанца Сергея Морозова
Сегодня , 13:18
UFC
Рахмонов сделал необычное признание Рахмонов сделал необычное признание
Сегодня , 12:54
UFC
МакГрегор ведет переговоры о реванше с Мейвезером МакГрегор ведет переговоры о реванше с Мейвезером
Сегодня , 11:37
UFC
Эксклюзивное видеоинтервью Рахмонова: почему с ним не общался Усман и как реагирует на "Интернет-героев" Эксклюзивное видеоинтервью Рахмонова: почему с ним не общался Усман и как реагирует на "Интернет-героев"
Сегодня , 08:53
UFC
Рахмонову предрекли будущее Чимаева и назвали безумный плюс в бою с "Сенсацией" Рахмонову предрекли будущее Чимаева и назвали безумный плюс в бою с "Сенсацией"
Сегодня , 07:50
UFC
"Постоянно ее кушаю". Рахмонов рассказал о важной части казахской кухни "Постоянно ее кушаю". Рахмонов рассказал о важной части казахской кухни
Вчера , 21:30
UFC
Шавкат Рахмонов рассказал о готовности к бою в UFC Шавкат Рахмонов рассказал о готовности к бою в UFC
Вчера , 18:02
UFC
В UFC официально объявили о следующем бое казахстанки Агаповой В UFC официально объявили о следующем бое казахстанки Агаповой
Вчера , 17:50
UFC
Эксперт сравнил Морозова с Жумагуловым и вынес вердикт по бою в UFC Эксперт сравнил Морозова с Жумагуловым и вынес вердикт по бою в UFC
Вчера , 15:15
UFC
"Дивизион в хороших руках". Что думают фанаты со всего мира о Шавкате Рахмонове "Дивизион в хороших руках". Что думают фанаты со всего мира о Шавкате Рахмонове
Вчера , 14:28
UFC
Ветеран UFC стал новой жертвой для скандального блогера-боксера Ветеран UFC стал новой жертвой для скандального блогера-боксера
Вчера , 13:32
UFC
Рахмонов упрекнул Чимаева за хвастовство Рахмонов упрекнул Чимаева за хвастовство
Вчера , 12:18
UFC
"Сенсация" из UFC назвал главный фактор успеха в бою с Рахмоновым "Сенсация" из UFC назвал главный фактор успеха в бою с Рахмоновым
Вчера , 11:58
UFC
Боец UFC шокирован игрой сборной Казахстана по футболу! Эксклюзивное видеоинтервью Морозова Боец UFC шокирован игрой сборной Казахстана по футболу! Эксклюзивное видеоинтервью Морозова
Вчера , 11:48
UFC
"Важно, чтобы подняли мою руку". Рахмонов - о бое с "Сенсацией" из UFC "Важно, чтобы подняли мою руку". Рахмонов - о бое с "Сенсацией" из UFC
Вчера , 11:20
UFC
Рахмонов озвучил сроки завоевания пояса чемпиона UFC Рахмонов озвучил сроки завоевания пояса чемпиона UFC
Вчера , 11:08
UFC
Шавкат Рахмонов назвал себя будущим чемпионом UFC Шавкат Рахмонов назвал себя будущим чемпионом UFC
Вчера , 09:31
UFC
UFC анонсировал бой Рахмонова с "Сенсацией" UFC анонсировал бой Рахмонова с "Сенсацией"
Вчера , 08:21
UFC
Стало известно, почему Жумагулова не уволили из UFC после четвертого поражения Стало известно, почему Жумагулова не уволили из UFC после четвертого поражения
Вчера , 08:02
UFC
UFC предупредил казахстанца перед боем с обидчиком Жумагулова UFC предупредил казахстанца перед боем с обидчиком Жумагулова
Вчера , 07:13
UFC
Дамир Исмагулов выступил с заявлением после пятой победы в UFC Дамир Исмагулов выступил с заявлением после пятой победы в UFC
22 июня, 21:33
UFC
"Чуть грубоватый". Рахмонов оценил "схватку" с чемпионом UFC "Чуть грубоватый". Рахмонов оценил "схватку" с чемпионом UFC
22 июня, 21:00
UFC
Появились новости о бое преемника Хабиба за титул UFC Появились новости о бое преемника Хабиба за титул UFC
22 июня, 20:33
UFC
"Я его не боюсь". Рахмонов - о перепалке с Чимаевым "Я его не боюсь". Рахмонов - о перепалке с Чимаевым
22 июня, 19:56
UFC
Рахмонова спросили о тяжелом моменте в карьере Рахмонова спросили о тяжелом моменте в карьере
22 июня, 16:55
UFC
Назван главный минус Исмагулова после пятой победы в UFC Назван главный минус Исмагулова после пятой победы в UFC
22 июня, 15:09
UFC
Рахмонова назвали главной звездой Казахстана в MMA и сравнили с Чимаевым Рахмонова назвали главной звездой Казахстана в MMA и сравнили с Чимаевым
22 июня, 12:05
UFC
Шавкат победил чемпиона UFC. Тренер Рахмонова рассказал, как это было Шавкат победил чемпиона UFC. Тренер Рахмонова рассказал, как это было

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 705 18 999 35

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus