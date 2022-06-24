Экс-претендент на титул UFC обратился к Шавкату Рахмонову

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс поддержал казахстанского файтера Шавката Рахмонова перед его четвертым боем в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Предыдущие свои схватки казахстанец выиграл досрочно.
"Вперед, Шавкат", - написал Бернс в Instagram.
Напомним, ближайший поединок Рахмонов проведет 26 июня с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", он станет соглавным событием турнира UFC Vegas 57.
Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением об уровне Шавката.
Реклама