Казахские бойцы прошли взвешивание перед турниром UFC в США

Казахские бойцы Дамир Исмагулов (19-1) из России и Сайран Нурданбек (19-6) из Китая прошли обязательную процедуру взвешивания перед турниром UFC Vegas 27, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединки пройдут в ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США).

Так, Исмагулов на весах показал 70,53 килограмма, а его соперник из Бразилии Рафаэль Алвес (19-9) - 70,08.

При этом Нурданбек и его австралийский оппонент Джош Кулибао (8-1-1) показали одинаковый вес - 66,22 килограмма.

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Отметим, что турнир UFC Vegas 27 возглавит поединок в легчайшем весе между американцами Робом Фонтом (18-4) и Коди Гарбрандтом (12-3).

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