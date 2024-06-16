Казах из UFC узнал независимый вердикт на свой исторический бой

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Казахстанский боец Асу Алмабаев (20-2) единогласным решением судей победил американца Хосе Джонсона (16-9) на турнире UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США), передает Vesti.kz.

Все трое судей - Майкл Белл, Эрик Колон и Тони Уикс - отдали победу Алмабаеву со счетом 30-27. Зарубежные журналисты, отметившиеся на сайте MMADecisions.com были солидарным с таким вердиктом: девять экспертов из девяти также отдали бойцу из Казахстана все три раунда.

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Напомним, для Алмабаева это был первый бой в главном карде турнира UFC. Таким образом, теперь у казахстанца рекорд в крупнейшем промоушне - 3-0.

Ранее в UFC Алмабаев также победил американских файтеров Оди Осборна (12-7) и Си Джея Вергару (12-5-1). 

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