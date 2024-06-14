Казах из UFC высказался о желании завязать со спортом

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (19-2) рассказал, что подумывал завязать со спортом после одного из боев, передают Vesti.kz.

В свое время он совмещал ММА с работой на рынке, где проработал семь лет.

– Поражение от Тагира Уланбекова наложилось на тот период, когда вы совмещали тренировки с работой на рынке. А вот после какого боя вы решили уйти с работы и сосредоточиться только на ММА?

- Если не ошибаюсь, я поработал на рынке еще год после проигрыша Уланбекову. Я просто всегда думал, что буду непобежденным. А после того, как проиграл, я хотел завязать со спортом – в голове крутились такие мысли. Но сердце бьется по-другому, когда проходят соревнования. В 2018 году я подписался в М-1. До этого я провел пару боев и выиграл их. И через год после проигрыша Тагиру я решил, что должен полноценно тренироваться не только по вечерам после базара, но и утром, - рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.

Асу Алмабаев раскрыл план на чемпионство в UFC

Алмабаев дебютировал в UFC в августе прошлого года. С тех пор он одержал уже две победы - удушающим приемом над ямайцем Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).

Ближайший поединок в лучшей лиге мира казахстанец проведет в ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе против американца Хосе Джонсона (16-8).