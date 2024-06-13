Асу Алмабаев раскрыл план на чемпионство в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (19-2) рассказал о ближайшем бое в UFC и как собирается стать чемпионом американского промоушена, передают Vesti.kz.

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) он подерется с американцем Хосе Джонсоном (16-8).

- Я базовый джитсер, разными видами спорта занимался, у меня всегда проходит борьба, поэтому будем переводить, валить, тушить. Если будут возможности финишировать, постараюсь финишировать. Постараюсь все свои козыри использовать в этом бою, - рассказал он в интервью "РБ Спорт".

- Ты говорил, что намерен стать чемпионом UFC к 2025 году. Каким должен быть 2024-й, чтобы он приблизил тебя к цели?

- После этого боя, если хорошо закончим, надо вызовы бросать определенным людям.

Напомним, Алмабаев дебютировал в лучшей лиге мира в августе прошлого года. С тех пор он одержал уже две победы - удушающим приемом над ямайцем Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).