Казах из UFC получил нового соперника

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек узнал соперника по третьему бою в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sports.ru, им стал американец Тиджей Браун. Ожидается, что поединок состоится в одном карде с боями Сергея Морозова (против бразильца Раулиана Пайвы) и Шавката Рахмонова (против американца Нила Мэгни), 25 июня.

Свой последний бой Нурданбек провел в ноябре прошлого года, когда победил единогласным решением американца Шона Сориано. Эта победа сыграла очень важную роль для Сайрана, который до этого в своем дебюте в UFC уступил австралийцу Джошуа Кулибао.

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