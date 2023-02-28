Кандидат на переход в UFC из Казахстана показал впечатляющую работу на тренировке

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 21:25
©instagram.com/asu_zulfikar57

Казахстанский боец MMA Асу Алмабаев показал работу на тренировке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алмабаев разместил публикацию в своем Instagram. На видео он делает силовые упражнения со штангой.

На данный момент Алмабаев находится на сборах в США, где помогает Шавкату Рахмонову в подготовке к бою с Джеффом Нилом.

Из 17 профессиональных боев Асу выиграл 16 и только в одном потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, и все четыре боя он выиграл.

Добавим, что ранее стало известно об интересе к Алмабаеву со стороны UFC.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алмабаев Асу UFC MMA
Новости
Сегодня , 16:00
UFC
Еще ближе к Чимаеву: Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC
Сегодня , 15:39
UFC
Шавкат Рахмонов раскрыл имя нового казаха в UFC
Сегодня , 14:24
UFC
Шавкат Рахмонов предостерег чемпиона UFC Ислама Махачева
Вчера , 20:59
UFC
Боец казахстанского менеджера из UFC назвал сроки возвращения после тяжелой травмы
Вчера , 17:25
UFC
Чимаев сделал заявление о завоевании титула UFC
Вчера , 17:08
UFC
"Маленький мальчик". Друг МакГрегора наехал на известного ютубера
Вчера , 16:52
UFC
Президент Naiza предсказал нокаут в бою Шавката Рахмонова в UFC
Вчера , 15:57
UFC
Опубликован полный кард турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова
Вчера , 15:07
UFC
UFC в шоке от таджикских фанатов: ночью заполнили стадион и топили за "Двойника Хабиба"
26 февраля, 11:10
UFC
Шавкат Рахмонов "создал" монстра: тот выиграл главный бой турнира UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»