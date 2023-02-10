Стало известно об интересе UFC к казахстанскому бойцу

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал информацию об интересе со стороны UFC к бойцу Асу Алмабаеву, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он назвал условия для перехода казахстанца в самый престижный промоушен мира.

Ранее стало известно о возможном переходе Алмабаева в UFC.

"Там такая история, что нужно полностью завершить отношения с BRAVE. Вроде бы вот-вот закончится, но не закончилось. Есть важный факт в том, что в Асу заинтересованы матчмейкеры UFC, они смотрели его бои, следят за ним", - заявил Карабала в интервью Youtube-каналу "Спорт Шредингера".

На данный момент Алмабаев находится на сборах в США, где помогает Шавкату Рахмонову в подготовке к бою с Джеффом Нилом.

Из 17 профессиональных боев Асу выиграл 16 и только в одном потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, и все четыре боя он выиграл.

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