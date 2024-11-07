Камару Усман сделал заявление о бое с Рахмоновым на UFC 310

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец нигерийского происхождения Камару Усман прокомментировал вероятность боя против казахстанца Шавката Рахмонова на UFC 310, передают Vesti.kz.

"Я все еще занимаюсь в зале, вы знаете... Но если UFC собирается вызвать того, кто, по их мнению, будет достаточно крутым и безумным, чтобы выйти на бой (против Рахмонова на UFC 310), или кто будет достаточно безумен, чтобы выйти на бой на коротком уведомлении и, возможно, шокировать мир, то UFC определенно знает, кого вызывать.

Когда такая ситуация случится, и если мне позвонят, я отвечу на звонок. Мы проясним пару вещей, и, знаете, если нам нужно это сделать, я не уклонюсь ни от чего из этого. Я имею в виду, как я сделал это за восемь дней (до этого)", - заявил Усман в своем подкасте.