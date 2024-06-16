Жуткой травмой закончился главный бой на турнире UFC с участием казаха

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:29
©Кадр из видео

Сегодня, 16 июня, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC. В его главном событии встретились японец наилегчайшего веса Тацуро Тайра и американец Алекс Перес, передают Vesti.kz.

Развязка наступила во втором раунде, когда Тайре удалось забраться сопернику на спину. Перес, пытаясь скинуть японца, повредил ногу. Рефери тут же остановил поединок, так как американец корчился от боли, держась за колено. В итоге победу техническим нокаутом присудили японцу, доведшему свой рекорд в ММА до 16-0. Перес, в свою очередь, потерпел девятое поражение при 25 выигрышах.

Перед этим поединком Перес шел на пятом месте в рейтинге наилегчайшего веса UFC, Тайра находился на 13-й строчке.

Напомним, что в главном карде данного ивента выступил казахстанец Асу Алмабаев (20-2), победивший решением судей американца Хосе Джонсона (16-9).

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Алмабаев Асу UFC MMA

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