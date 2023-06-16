Жумагулов получил нового соперника и дату боя в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (14-8) получил новый бой. Он выйдет в октагон 24 июня в рамках турнира UFC Fight Night в Джексонвилле (штат Флорида, США), сообщают Vesti.kz.

Его соперником станет Джошуа Ван (7-1) из США.

Отметим, что Жумагулов должен был подраться с бразильцем Фелипе Бунесом 17 июня в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США), но соперник снялся с боя из-за травмы.

Тут Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC.

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