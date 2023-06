Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов прокомментировал срыв своего боя в UFC, сообщают Vesti.kz.

17 июня в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США) он должен был подраться с бразильцем Фелипе Бунесом, но соперник снялся с боя из-за травмы.

This haircut is 2-0 in ufc even without appearing in the octagon. Another opponent doesn’t want to take his chance and pulled out 🤦🏻‍♂️ 😡 pic.twitter.com/kwvoFIsx2i