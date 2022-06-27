Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о крупной победе "Актобе" над "Астаной" в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

"Актобе", поздравляю! Вы лучшие", - написал он в Instagram.

Жумагулов посетил игру и еще отметил болельщиков "красно-белых": "Вот как надо болеть".

Ранее главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич подвел итоги гостевой встречи с "Актобе".

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