Тренер "Астаны" нашел объяснение разгрому от "Актобе" в КПЛ

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич подвел итоги гостевой встречи с "Актобе" в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Актобе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

- Поздравляю "Актобе" с заслуженной победой. Я думаю, что слишком крупная разница в счете, мы же не заслуживали такого проигрыша. Мы не использовали свои моменты, а соперник ими воспользовался. Ничего, продолжаем работать дальше, я верю в эту команду, в этих ребят, - приводит слова Благоевича пресс-служба астанчан.

- Насколько "Астана" близка к тому стилю игры, который вы хотите видеть?

- Что сказать, это процесс. Я уверен, что мы прогрессируем. Иногда что-то получается, а что-то нет. Понятно, что результат влияет на общее впечатление по итогу матча. В футболе главное решает результат, а когда его нет, что сказать? Если же мы говорим о стиле игры, то это тот стиль, который я предпочитаю, но, опять же, самое главное - это результат, а если его нет, то нет смысла в словах.

- Почему вы не заменили травмированных игроков футболистами из второй команды?

- Наша молодежная команда вчера сыграла на выезде, у нас не было возможности пригласить оттуда игроков.

В следующем туре, 2 июля, "Актобе" на выезде сыграет с "Шахтером", а на следующий день "Астана" дома примет "Махтаарал".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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