"Животный инстинкт, режим убийцы". Российский боец оценил выступление Рахмонова на UFC 285

Российский боец казахского происхождения Ильяс Хамзин, который является файтером клуба "Архангел Михаил", высказал свое мнение о выступлении казахстанского бойца полусреднего веса (до 77 килограммов) в UFC Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов на турнире UFC 285 финишировал американца Джеффа Нила в третьем раунде.

"Я его понимаю, потому что я тоже в последнем поединке пропустил удар. Нужно было оставаться хладнокровным и опять донести удар, закончить бой. А я… Не знаю, как это объяснить. Это внутренне: по тебе попали, и тебе нужно нанести ущерб. Не знаю, может, у Шавката так же случилось, что он начал пропускать такие удары, которые можно было и не пропускать. Зная Шавката, он горячий парень, с характером. Это и сыграло роль, что он чуть-чуть начал отходить от плана, от хладнокровия. И начал тоже рубиться.

Мне кажется, это характер, животный инстинкт, режим убийцы. Надо умереть и выиграть. В первом раунде он по сопернику прошелся и болтанул, а во втором начал переть открыто, прямолинейно, начал пропускать. И все равно задавил этой злостью", - сказал Хамзин в интервью "Чемпионату".