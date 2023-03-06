"Животный инстинкт, режим убийцы". Российский боец оценил выступление Рахмонова на UFC 285

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:32
©instagram.com/darteam.kazakhstan

Российский боец казахского происхождения Ильяс Хамзин, который является файтером клуба "Архангел Михаил", высказал свое мнение о выступлении казахстанского бойца полусреднего веса (до 77 килограммов) в UFC Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов на турнире UFC 285 финишировал американца Джеффа Нила в третьем раунде.

"Я его понимаю, потому что я тоже в последнем поединке пропустил удар. Нужно было оставаться хладнокровным и опять донести удар, закончить бой. А я… Не знаю, как это объяснить. Это внутренне: по тебе попали, и тебе нужно нанести ущерб. Не знаю, может, у Шавката так же случилось, что он начал пропускать такие удары, которые можно было и не пропускать. Зная Шавката, он горячий парень, с характером. Это и сыграло роль, что он чуть-чуть начал отходить от плана, от хладнокровия. И начал тоже рубиться.

Мне кажется, это характер, животный инстинкт, режим убийцы. Надо умереть и выиграть. В первом раунде он по сопернику прошелся и болтанул, а во втором начал переть открыто, прямолинейно, начал пропускать. И все равно задавил этой злостью", - сказал Хамзин в интервью "Чемпионату".

Бывший боец UFC россиянин Олег Тактаров оценил навыки Рахмонова в прошедшем поединке и выбрал ему достойного соперника, а экс-чемпион промоушена Дэниел Кормье восхитился победой Номада. Между тем Шавкат получил VIP-подарок после победы в UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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