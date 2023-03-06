"Шавкат реально в порядке". Экс-чемпион разобрал победу Рахмонова на UFC 285

Бывший чемпион, а ныне комментатор UFC американец Дэниел Кормье поделился своими мыслями относительно победы казахстанца Шавката Рахмонова над американцем Джеффом Нилом, передают Vesti.kz.

Рахмонов финишировал соперника в третьем раунде.

"Шавкат Рахмонов реально в порядке. Против Джеффа Нила он раскрылся. Итак, у Джеффа были хорошие моменты и отрезки, но серьезной конкуренции не было. То, что Шавкат добьется своего, это было делом времени. Именно это он сделал и победил сабмишеном в концовке поединка. Он разобрал Джеффа Нила.

Мы часто видим, как ребята не укладываются в вес, но побеждают в бою, однако Шавкат убедился в том, чтобы против него такое не произошло. Он доминировал в поединке и одержал победу. Теперь его рекорд 17-0, из которых 17 побед финишем. Этот парень настолько хорош, насколько это возможно", - сказал Кормье.