Легендарный боец оценил навыки Шавката Рахмонова и выбрал ему достойного соперника

Бывший боец UFC россиянин Олег Тактаров прокомментировал поединок Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила. Также он высказался о навыках казахстанца, передают Vesti.kz.

Рахмонов задушил соперника в третьем раунде. Их бой вошел в главный кард турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

"...Ринат Фахретдинов. Больше у него конкурентов нет. Кто-то, может, скажет про Хамзата. Если Хамзат выйдет, он, конечно, будет конкурент, это будет интересный бой. Но шансов, что он дойдет до выхода в октагон... У него психологические проблемы. Это мы уже знаем, видели, он сам это прекрасно знает. 99 процентов, что этого боя не случится. Поэтому остается только один соперник, которому надо еще выиграть один бой... Это Ринат, больше у него в категории нет конкурентов. Шавкат должен быть чемпионом своей категории в этом году, тут даже разговаривать нечего.

Ударка у него стала как у настоящего боксера. Казахская школа бокса была одной из лучшей в Советском Союзе, с Геной Головкиным позанимайся месячишко и уже все станет понятно. Видно было спокойствие в стойке, нацеленность, знал, куда бил, опять же, тайминг и полное понимание того, что происходит в стойке. А в партере бороться умеет, душить умеет, бросать умеет. После того как разбил в стойке, сделал этот детский удушающий, потому что парень (Нил) уже искал повод сдаться", - сказал Тактаров.

Ранее Рахмонова сравнили с величайшим бойцом UFC. При этом он получил VIP-подарок после победы на UFC 285.

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