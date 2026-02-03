Жалгас Жумагулов согласился заменить Асу Алмабаева в главном бою UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Жалгас Жумагулов (19-9) заявил о готовности возглавить турнир UFC в Мексике, предложив свою кандидатуру в качестве замены соотечественника Асу Алмабаева (23-3), который выбыл из-за травмы, сообщают Vesti.kz.

Изначально Алмабаев должен был провести главный бой вечера против экс-чемпиона UFC Брэндона Морено (29-3-2). Поединок был запланирован на турнир в Мехико (Мексика), который состоится 28 февраля. Однако 3 января стало известно о снятии казахстанского спортсмена с ивента — информацию позднее подтвердили тренер Алмабаева и сам боец. Вскоре Жумагулов публично выразил готовность заменить соотечественника.

"Если потребуется замена, я готов. Опытный, подготовленный и полный энтузиазма", — написал Жумагулов в социальных сетях.

Жалгас Жумагулов ранее выступал в UFC с 2020 по 2023 год, за это время проведя семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений, три из них — раздельным решением судей.

В настоящее время казахстанец находится на впечатляющей серии из пяти побед, которая последовала после неудачного отрезка в UFC. Кроме того, Жумагулов является действующим чемпионом промоушена Oktagon в наилегчайшем весе и уже успел один раз успешно защитить свой титул.

