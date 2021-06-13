Исраэль Адесанья победил Марвина Веттори и защитил титул чемпиона UFC

У судей не возникло вопросов.

Исраэль Адесанья. Фото: foxsports.com.au
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 11:21

Новозеландский боец нигерийского происхождения 31-летний Исраэль Адесанья защитил свой пояс чемпиона UFC в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На его титул претендовал 27-летний итальянец Марвин Веттори. Бойцы встречались уже во второй раз. В апреле 2018 года Адесанья выиграл раздельным решением судей, но тогда это не был титульный поединок.

На этот раз бой стал главным на турнире UFC 263 в Глендейле (Аризона, США). И снова новозеландец был сильнее - все судьи отдали ему победу со счетом 50-45. 

Напомним, что в соглавном поединке турнира мексиканец Брэндон Морено победил Дейвесона Фигейредо из Бразилии и стал новым чемпионом  UFC в наилегчайшем весе, в котором выступает казахстанец Жалгас Жумагулов. В предварительном же карде одержал победу российский полулегковес Мовсар Евлоев, который работает с казахстанским менеджером Саятом Абдрахмановым.

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Смешанные UFC
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Сегодня 11:21
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