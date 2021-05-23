Исмагулову официально добавили в рекорд три победы. Подробности

Sherdog - информационный портал, посвященный ММА, включил в рекорд казахского бойца из России Дамира Исмагулова три победы, сообщают Vesti.kz.

Так, засчитаны его выигрыши на турнире "Алаш Прайд" в декабре 2016 года в Алматы. Тогда Исмагулов выиграл у казахстанцев Темирлана Айсадилова, Айбека Нурсеита и Мурата Бахторазова.

Теперь официальный рекорд бойца выглядит как 23-1 - то есть 23 победы и одно поражение.

Напомним, что Исмагулов минувшей ночью принял участие в турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США) и одержал четвертую победу подряд под эгидой промоушена. Это приблизило его в статистике к чемпиону дивизиона.

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