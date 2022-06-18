Исмагулов выбрал лучшего в споре между Месси и Роналду

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (23-1) в разговоре с "Матч ТВ" сравнил двух главных футболистов современности - португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исмагулов вернется в октагон 19 июня в Остине (Техас, США), где проведет бой со шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе (12-2). Начало противостояния - ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.

- За кого вы в споре между Месси и Роналду?

- Я считаю, что Месси - это талант, а Роналду - именно дисциплинированный профессионал. Думаю, что Роналду делает больше, чтобы быть лучше. И в таком возрасте он остается на пике, это дорогого стоит. Так что я считаю, что Роналду лучший.

Ранее Исмагулов рассказал о своем увлечении футболом.