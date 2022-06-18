"Мне нравились Вагнер Лав и Жо". Исмагулов рассказал о своем увлечении футболом

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (23-1) рассказал "Матч ТВ" о своем увлечении футболом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исмагулов ближайший поединок в американском промоушене проведет 19 июня в Остине (Техас, США). Его соперником будет шведский файтер грузинского происхождения Гурам Кутателадзе (12-2). Начало противостояния - ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.

- Вы же в спорте начинали с футбола и говорили, что довольно серьезно занимались. Сейчас смотрите?

- Сейчас редко смотрю. Я и раньше редко смотрел, больше любил играть. Если смотрю, то в основном чемпионаты мира или Европы. Помню, что, когда занимался, болел за ЦСКА, тогда мне нравились Вагнер Лав, Жо, а потом уже вообще перестал следить. Иногда могу за оренбургскую команду поболеть, они сейчас вышли в высшую лигу. Иногда матчи "Зенита" смотрю.

Как только закончу свои дела в ММА, снова буду играть. Раньше всегда было так: провел бой и какое-то время не ходил в зал, а просто играл в футбол. Но сейчас я решил, что футбол - это один из самых травматичных видов спорта. Все травмы, которые я получал, были на футболе.

Напомним, 38-летний Вагнер Лав выступал за "Кайрат" в период 2020-2021 годов, в составе алматинского клуба становился чемпионом Казахстана (2020) и обладателем Кубка страны (2021). Сейчас он защищает цвета датского "Митьюлланда".

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