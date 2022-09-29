"Исмагулов в UFC безупречен". СМИ - о следующем бое казахстанца

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:23
©instagram.com/ismagulov_damir

Интернет-журнал vRINGe.com отреагировал на следующий бой в UFC казахстанца Дамира Исмагулова против россиянина армянского происхождения Армана Царукяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"По неофициальной пока информации от нескольких источников, 17 декабря в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет поединок американских средневесов Джареда Каннонье и Шона Стрикленда, состоится бой в легком дивизионе между Арманом Царукяном (18-3) из Армении и казахстанцем Дамиром Исмагуловым (24-1).

Царукян шел на полосе из пяти побед, пока в июне не потерпел поражение по очкам от поляка Матеуша Гамрота в своем первом мейнивенте промоушена. После этого рекорд Армана в UFC стал 5-2.

Исмагулов в UFC безупречен, завершив в свою пользу все пять проведенных здесь поединков. В 2022 году он провел один бой, в июне выиграв раздельным решением судей у Гурама Кутателадзе", - говорится в тексте.

Добавим, что Царукян в рейтинге легкого веса UFC занимает 10-е место, а Исмагулов - 12-е. Ранее менеджер обоих бойцов Саят Абдрахманов высказался о поединке между ними.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Исмагулов Дамир UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:08
UFC
"Казаху" из UFC нашли нового соперника в случае победы над топовым бойцом
Сегодня , 18:23
UFC
"Исмагулов в UFC безупречен". СМИ - о следующем бое казахстанца
Сегодня , 16:00
UFC
Дамир Исмагулов сделал сообщение перед боем с топ-соперником UFC
Сегодня , 13:13
UFC
"Я противник этого". Менеджер Исмагулова и Царукяна высказался о поединке между ними
Сегодня , 11:01
UFC
Менеджер Исмагулова сделал заявление перед топовым боем в UFC
Сегодня , 10:02
UFC
Из топ-10? Дамир Исмагулов получил следующего соперника в UFC
Сегодня , 00:10
UFC
МакГрегора обвинили в употреблении стероидов
Вчера , 19:05
UFC
Президент UFC оценил перспективы Чимаева
Вчера , 12:17
UFC
"Соперник из топ-10". Дамир Исмагулов возвращается в клетку UFC
27 сентября, 12:04
UFC
Обидчица Агаповой первой из UFC снялась для Playboy
© 2008 - 2022 ТОО «EML»