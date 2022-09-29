"Исмагулов в UFC безупречен". СМИ - о следующем бое казахстанца

Интернет-журнал vRINGe.com отреагировал на следующий бой в UFC казахстанца Дамира Исмагулова против россиянина армянского происхождения Армана Царукяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"По неофициальной пока информации от нескольких источников, 17 декабря в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет поединок американских средневесов Джареда Каннонье и Шона Стрикленда, состоится бой в легком дивизионе между Арманом Царукяном (18-3) из Армении и казахстанцем Дамиром Исмагуловым (24-1).

Царукян шел на полосе из пяти побед, пока в июне не потерпел поражение по очкам от поляка Матеуша Гамрота в своем первом мейнивенте промоушена. После этого рекорд Армана в UFC стал 5-2.

Исмагулов в UFC безупречен, завершив в свою пользу все пять проведенных здесь поединков. В 2022 году он провел один бой, в июне выиграв раздельным решением судей у Гурама Кутателадзе", - говорится в тексте.

Добавим, что Царукян в рейтинге легкого веса UFC занимает 10-е место, а Исмагулов - 12-е. Ранее менеджер обоих бойцов Саят Абдрахманов высказался о поединке между ними.