Исмагулов рассказал об отношении Чимаева к Казахстану

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов встретился с Хамзатом Чимаевым и рассказал, как боец UFC тепло отзывается о Казахстане, передают Vesti.kz.

Исмагулов пожелал удачи Чимаеву перед турниром UFC 308.

"На сборах в горах Эльбруса Хамзат Чимаев попросил у меня спортивку Казахстан, и я с удовольствием обменялся с ним, приятно видеть и слышать, как он с особым теплом отзывается о казахах и нашей республике. Желаю победы воин", — написал Исмагулов на своей странице в Instagram.

Напомним, что Чимаев проведет очередной бой в UFC в ночь с 26 на 27 октября против Роберта Уиттакера в рамках турнира UFC 308.