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UFC
Вчера 15:25
 

Исмагулов рассказал об отношении Чимаева к Казахстану

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Исмагулов рассказал об отношении Чимаева к Казахстану ©instagram.com/ismagulov_damir

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов встретился с Хамзатом Чимаевым и рассказал, как боец UFC тепло отзывается о Казахстане, передают Vesti.kz

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Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов встретился с Хамзатом Чимаевым и рассказал, как боец UFC тепло отзывается о Казахстане, передают Vesti.kz

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Исмагулов пожелал удачи Чимаеву перед турниром UFC 308. 

"На сборах в горах Эльбруса Хамзат Чимаев попросил у меня спортивку Казахстан, и я с удовольствием обменялся с ним, приятно видеть и слышать, как он с особым теплом отзывается о казахах и нашей республике. Желаю победы воин", — написал Исмагулов на своей странице в Instagram.

Напомним, что Чимаев проведет очередной бой в UFC в ночь с 26 на 27 октября против Роберта Уиттакера в рамках турнира UFC 308.

Исмагулов Дамир UFC Чимаев Хамзат MMA Казахстан

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