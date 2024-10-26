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КПЛ
Вчера 16:05
 

"Кайрат" сотворил камбэк и захватил лидерство в КПЛ

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"Кайрат" сотворил камбэк и захватил лидерство в КПЛ ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" обыграл талдыкорганский "Жетысу" в матче 24-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" обыграл талдыкорганский "Жетысу" в матче 24-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Талдыкоргане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Примечательно, что хозяева на третьей минуте забил быстрый гол. Отличился Серикжан Мужиков.

Алматинцы отыгрались на 22-й минуте благодаря голу белоруса Александра Мартыновича.

Победу гостям на 92-й минуте принес израильтянин Офри Арад.

Таким образом, алматинцы набрали 41 очко и поднялись на первое место. На счету "Кайрата" 22 игры. У идущего следом "Ордабасы" 39 очков и 21 матч.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
10 Женис 22 6 5 11 17-30 23
11 Кызылжар 21 6 4 11 21-23 22
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 22 2 3 17 10-41 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Жетысу ФК КПЛ Футбол

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