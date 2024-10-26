"Реал" - "Барселона": где смотреть эль-класико в Казахстане
Сегодня, в ночь с 26 на 27 октября состоится центральный матч 11-го тура испанской Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной", сообщают Vesti.kz.
Сегодня, в ночь с 26 на 27 октября состоится центральный матч 11-го тура испанской Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной", сообщают Vesti.kz.
Игра в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" состоится в 00:00 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке, а также, на телеканале Setanta Sports 2.
🤔 ¡Adivina el resultado 🆚 @FCBarcelona_es y gana premios exclusivos!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2024
👉 https://t.co/9Cu693HVgh#ElClásico pic.twitter.com/zEdOoy2H9v
После десяти туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Реал" с 24 баллами занимает второе место.
"Барселона" при девяти победах потерпела одно поражение, а "Реал", выиграл семь матчей и три сыграл вничью.
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