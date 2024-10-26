Гол на 85-й минуте определил победителя матча "Атырау" - "Елимай"

Состоялся матч 24-го тура КПЛ-2024 между "Атырау" и семейским "Елимаем", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Атырау завершилась победой "нефтяников" со счетом 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил белорусский форвард Николай Сигневич.

Таким образом, "Атырау" набрал 32 очка и остался на седьмой строчке в турнирной таблице. У "Елимая" 37 баллов и пятое место.

В лидеры КПЛ-2024 вышел "Кайрат", набравший 41 очко после 22 игр. На втором месте "Ордабасы" - 39 очков (21 матч). Замыкает топ-3 "Астана" - 37 (20).На четвертой строчке "Актобе", набравший 37 баллов после 21 матча.