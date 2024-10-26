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КПЛ
Вчера 18:15
 

Гол на 85-й минуте определил победителя матча "Атырау" - "Елимай"

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Гол на 85-й минуте определил победителя матча "Атырау" - "Елимай" ©ФК "Атырау"

Состоялся матч 24-го тура КПЛ-2024 между "Атырау" и семейским "Елимаем", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Состоялся матч 24-го тура КПЛ-2024 между "Атырау" и семейским "Елимаем", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Атырау завершилась победой "нефтяников" со счетом 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил белорусский форвард Николай Сигневич.


Таким образом, "Атырау" набрал 32 очка и остался на седьмой строчке в турнирной таблице. У "Елимая" 37 баллов и пятое место.

В лидеры КПЛ-2024 вышел "Кайрат", набравший 41 очко после 22 игр. На втором месте "Ордабасы" - 39 очков (21 матч). Замыкает топ-3 "Астана" - 37 (20).На четвертой строчке "Актобе", набравший 37 баллов после 21 матча.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
10 Женис 22 6 5 11 17-30 23
11 Кызылжар 21 6 4 11 21-23 22
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 22 2 3 17 10-41 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Елимай ФК Атырау ФК КПЛ

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