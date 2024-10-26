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Профи-бокс
Вчера 15:50
 

Нокаутом обернулся бой спарринг-партнера Канело из Казахстана

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Нокаутом обернулся бой спарринг-партнера Канело из Казахстана ©instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli/

Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (13-0, 11 КО) провел бой в США, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (13-0, 11 КО) провел бой в США, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер выступил на вечере бокса в Сан-Джасинто (штат Калифорния, США). Его соперником был мексиканец Хоакин Мурриета Лусио по прозвищу "Бандит".

Поединок был рассчитан на восемь раундов, но, не продлился всю дистанцию. Бой завершился победой казахстанца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Нурмаганбет одержал 13 победу подряд, выиграв 11 поединков досрочно. Его соперник при 13 победах и трех ничьих, уступил в 14 бою.

Отметим, что Нурмаганбет тренировался в США в зале чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе мексиканской звезды Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО) и выступал в качестве его спарринг-партнера.

Нурмаганбет Бек Канело Альварес Сауль Профессиональный бокс

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