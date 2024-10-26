Гол нападающего сборной Казахстана принес победу европейскому клубу

Борисовский БАТЭ в матче 26-го тура чемпионата Беларуси встречался на выезде против "Слуцк", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу борисовчан. Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев.

Таким образом, БАТЭ набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У "Слуцка" 35 баллов. Клуб опустился на восьмую строчку.

Что касается Омиртаева, то в составе БАТЭ в чемпионате Беларуси он провел десять матчей, в которых забил пять голов.

Добавим, ранее Омиртаев играл за "Слуцк".