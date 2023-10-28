Хорошие новости пришли из команды казахстанского бойца UFC

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Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (18-2) может вернуться в клетку до конца 2023 года. Об этом рассказал главный тренер команды DAR Pro Team Азиз Разыев, передают Vesti.kz.

29-летний Асу дебютировал в лучшем промоушене мира в августе этого года, оформив досрочную победу над американцем Одом Осборном (12-6-0-1). Но в конце сентября стало известно, что файтер получил травму.

Однако теперь есть вероятность, что при быстром восстановлении Асу получит бой уже на одном из ближайших турниров UFC:

"Асу настроен нас повезти (на турнир), сейчас посмотрим по его восстановлению. Если в Китае ему дадут бой, то было бы круто", - сказал Разыев в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА".

Турнир в Китае запланирован на 9 декабря. Он пройдет в Шанхае. Отметим, что в декабре также выступит другой боец DAR Pro Team - Шавкат Рахмонов (17-0). Он подерется с американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1) на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США).

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Метки:
MMA UFC Алмабаев Асу Казахстан Китай Рахмонов Шавкат

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