"Хочу играть в премьер-лиге". Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о футбольной карьере в Казахстане

Димаш Тулегенов

Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции в Алматы ответил на вопрос о казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боец, завершивший карьеру, известен своей любовью к футболу. Его спросили о вероятном дебюте в этом виде спорта и карьере в КПЛ.

- Насколько велика вероятность, что вы дебютируете в профессиональном футболе. Возможно ли такое, что вы сыграете в казахстанском чемпионате?

- Честно, нет (улыбается). Я представляю себя в премьер-лиге, но не в российской. Вы сами понимаете, 33 года. У меня не было даже любительской карьеры. Не хочется быть в команде неким якорем.

Нурмагомедов находится с визитом в Казахстане, так как здесь пройдет турнир по смешанным единоборствам EFC 37, организованный его лигой Eagle Fighting Champiomship. Звезда UFC будет присутствовать на нем в качестве гостя. Мероприятие пройдет в пятницу, 18 июня, на "Алматы Арене". Vesti.kz покажут этот турнир эксклюзивно в интернете на территории Казахстана. За новостями можно следить здесь.

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