Хамзата Чимаева госпитализировали: подробности

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Боец UFC Хамзат Чимаев (13-0), представляющий ОАЭ госпитализирован, сообщают Vesti.kz со ссылкой на бойца Мухаммада Эскерханова.

Эскерханов в сториз своего Instagram опубликовал фото из больничной палаты с лежащим на койке Чимаевым и сидящим рядом с ним грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе.

"За каждой тягостью наступает облегчение", - подписал фотографию Эскерханов.

Напомним, ранее Чимаев отказался от поединка против австралийца Роберта Уиттакера (26-7).

Бой Чимаева и Уиттакера должен был возглавить турнир UFC, запланированный на 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чимаев последний раз дрался в октябре 2023 года, когда решением судей победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-4).

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