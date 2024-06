Появились плохие новости про Хамзата Чимаева

Шведо-эмиратский боец Хамзат Чимаев (13-0) выбыл из поединка против австралийца Роберта Уиттакера (26-7), передают Vesti.kz со ссылкой на австралийского инсайдера Бенни П.

Отмечается, что главным претендентом на замену является российско-французский боец Нассурдин Имавов (14-4).

Поединок Чимаева и Уиттакера должен был возглавить турнир UFC, запланированный на 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чимаев последний раз дрался в октябре 2023 года, когда решением судей победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-4).

