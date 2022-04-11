Хамитов обратился к Яну после поражения в бою за титул UFC

©instagram.com/kuat__khamitov/
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:49

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов, завершивший карьеру, отреагировал на поражение россиянина Петра Яна в титульном поединке в UFC, сообщают Vesti.kz.

Россиянин уступил в поединке за чемпионский пояс в легчайшем весе американцу Алджамейну Стерлингу, а президент UFC Дана Уайт не согласился с решением судей.

"Сколько бы подножек не ставили, уверен, рано или поздно все равно заберешь свой пояс", - написал казахстанец.

Петр Ян потерпел поражение в титульном реванше на UFC 273

 

 

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Ян Петр UFC Хамитов Куат MMA Казахстан Бои по смешанным правилам


MMA UFC
0
Сегодня 17:49
© 2008 - 2022 ТОО «EML»