Хабиба Нурмагомедова раскритиковали за новую весовую категорию в его лиге MMA

Боец MMA Тони Фергюсон раскритиковал непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за введение новой весовой категории в его лиге Eagle MMA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Старый жиртрест продолжает налегать на всякие вкусняшки. Неужели он не понимает, что все это дерьмо сразу откладывается в его бедрах?

Ха-ха, он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!" - написал Фергюсон в своем твиттере.

Отметим, что Нурмагомедов в своей лиге Eagle MMA ввел промежуточную весовую категорию до 75 килограммов.

Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC

Напомним, что 33-летний Нурмагомедов выиграл все 29 поединков в своей профессиональной карьере. В 2018-м он завоевал пояс чемпиона, а затем провел три успешные защиты титула, удосрочив главных претендентов легкого веса на тот момент.

Сейчас Хабиб занимается продвижением своего промоушена Eagle FC, в котором неплохо себя проявляют представители Казахстана.