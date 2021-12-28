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Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC

Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Вот уже на протяжении 14 месяцев бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может не думать о боях, усердных тренировках и защите пояса. Прошло достаточно времени с момента объявления о завершении карьеры, было много разговоров, и раз за разом "Орел" отвечал на вопросы журналистов о возвращении отрицательно. Корреспондент Vesti.kz - о том, в каком случае возвращение Нурмагомедова в UFC станет возможным.

Нынешним чемпионом легкого веса является бразилец Чарльз Оливейра (32-8-0-1). На его счету уже десять досрочных побед подряд, а в UFC он выступает с 2010 года. Несмотря на столь большой опыт, 32-летний Чарльз ни разу не встречался в клетке с 33-летним Хабибом. Их пути просто ни разу не пересекались. 

Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC. Фото 1

Когда Нурмагомедов уходил из спорта, то Оливейру по-прежнему воспринимали как околотопа, но не явного претендента на титул. И это несмотря на шикарную серию из побед, различные рекорды по количеству досрочных побед и сабмишенов. Но Чарльз уже несколько раз в течение одного лишь 2021 года напоминал фанатам, что сбрасывать его со счетов не стоит.

Сначала он, будучи андердогом в глазах большинства, пережив тяжелый нокдаун, нокаутировал Майкла Чендлера (22-7) в поединке за вакантный пояс чемпиона. А затем, в декабре, в похожем стиле бразилец разобрался с Дастином Порье (28-7-0-1), задушив того в третьей пятиминутке. Сначала он стал чемпионом вопреки прогнозам общественности, а затем провел успешную защиту титула в противостоянии с Порье, от которого большинство ждало победы.

Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC. Фото 2

Сейчас ситуация в дивизионе выглядит следующим образом: Оливейра - чемпион, Джастин Гэтжи (23-3) - претендент номер один, а Ислам Махачев (21-1) и Бенеил Дариуш (21-4-1) - следующие в очереди, они проведут поединок между собой в конце февраля.

Взоры большинства российских фанатов ММА направлены на Махачева, близкого друга и потенциального наследника Хабиба в UFC. Многие, как и сам "Орел", считают, что чемпионство Ислама - дело времени. Нурмагомедов даже заявлял, что в конце 2022-го именно его товарищ станет обладателем пояса в весе до 70 килограммов. 

И если во всем Дагестане уверены, что Махачев безоговорочно станет чемпионом уже через два боя, то Оливейра вправе считать, что ему удастся вновь несколько раз удивить весь мир. И сейчас, когда часть экспертов утверждает, что сегодняшняя версия Оливейры - этот тот боец, который побил бы даже Хабиба, уверенность в силах бразильца повышается. 

Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC. Фото 3

И если Оливейре в скором времени удастся победить Гэтжи, а Махачев огорчит Дариуша, то на полном серьезе можно говорить о титульном шансе для Ислама. А вот результат этого боя - это и есть тот самый шанс на возвращение Хабиба спустя несколько лет после завершения карьеры.

Как известно, легендарный тренер Абдулманап Нурмагомедов при жизни мечтал, чтобы его сын и ученик Хабиб, завершая карьеру, передал пояс чемпиона другому его ученику Махачеву. Такого поворота событий не произошло, но команда Нурмагомедовых старается сделать все, чтобы Ислам вернул пояс в Дагестан, пусть и спустя пару лет. 

Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC. Фото 4

Если представить ситуацию, что Ислам не справится с Оливейрой в титульном поединке, то можно допустить и возвращение Хабиба. Красивое число "30-0", много разговоров о том, что "Чарльз побил наследника Хабиба" и прочее. Все это может вынудить Нурмагомедова вернуться в клетку и заставить замолчать хейтеров и тех, кто сомневается в силах "Орла".

Но чтобы такое произошло, нужно много стечений обстоятельств, и гораздо выше вероятность того, что этого не произойдет. Но и категорически отрицать этого нельзя. 

Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC. Фото 5

Напомним, что 33-летний Нурмагомедов выиграл все 29 поединков в своей профессиональной карьере. В 2018-м он завоевал пояс чемпиона, а затем провел три успешные защиты титула, удосрочив главных претендентов легкого веса на тот момент. 

В настоящее время Хабиб занимается продвижением своего промоушена Eagle FC, в котором неплохо себя проявляют представители Казахстана.

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Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Россия Дагестан Бразилия

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