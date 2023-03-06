Хабиб с неожиданной просьбой обратился к жителям Казахстана

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:45
©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в соцсетях, в котором обратился к казахстанским гражданам, передают Vesti.kz.

Он планирует открыть в Казахстане свою точку быстрого питания M-Eat by Khabib.

"Я был в Казахстане много раз. Скоро будет официальный повод бывать чаще. Я знаю, что в Казахстане живут настоящие знатоки мяса и хорошей еды.

Весной этого года я открываю первую в Казахстане точку M-eat by Khabib.

Казахстанцы, братья, напишите, где ждете первую точку M-eat by Khabib?" - говорится в его сообщении.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре 2020 года.

Ранее Хабиб подтвердил новость о своем окончательном уходе из смешанных единоборств, где последние два года провел в качестве тренера, и был назван лучшим на этом поприще в 2022 году.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Нурмагомедов Хабиб

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:39
UFC
Девушка-боец UFC восхитилась победой Рахмонова
Сегодня , 12:19
UFC
Джон Джонс отпраздновал победу с невестой, обвинившей его в насилии
Сегодня , 12:00
UFC
Сбежавший от Рахмонова боец UFC ответил на троллинг
Сегодня , 11:45
UFC
Хабиб с неожиданной просьбой обратился к жителям Казахстана
Сегодня , 11:26
UFC
Шавката Рахмонова сравнили с величайшим бойцом UFC
Сегодня , 11:09
UFC
"Не сдамся, пока душа не покинет тело". Рахмонов дал интервью британской модели
Сегодня , 10:35
UFC
Рахмонов против Чимаева: назван точный исход боя
Сегодня , 10:20
UFC
Шавкат Рахмонов узнал условия для боя за титул UFC
Сегодня , 10:01
UFC
Шавкат Рахмонов потроллил сбежавшего от него бойца UFC
Сегодня , 09:46
UFC
Полиция "задержала" Шавката Рахмонова после победы на UFC 285
© 2008 - 2023 ТОО «EML»