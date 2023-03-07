Хабиб хочет открыть свой ресторан в Казахстане: в чем их фишка

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал скорый приезд в Казахстан и расширение своего бизнеса - ресторана M-eat by Khabib. Корреспондент Vesti.kz - о том, что из себя представляет это заведение и в каких городах рестораны уже работают.

Накануне непобежденный боец сообщил, что весной намерен открыть в Казахстане первую точку быстрого питания. Он попросил казахстанцев отреагировать на этот анонс пожеланием - в каком городе они хотели бы увидеть заведение.

Идея о своем непосредственном участии в сфере ресторанного бизнеса зажглась у Хабиба еще в 2021 году. Тогда и начала строиться команда, создавшая заведение M-eat by Khabib. В январе 2022-го Нурмагомедов анонсировал открытие точек в России.

Изначально планы были большие: 999 точек по всему миру, открыть 14 ресторанов в Москве до конца мая 2022-го, а также 150 заведений в пяти странах - Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции и ОАЭ - до конца 2023 года. Но пока все идет далеко не по первоначальным срокам.

Спустя 14 месяцев M-eat by Khabib имеет всего семь точек, и все они расположены в Москве. Многие пользователи Сети активно просят Хабиба открыть рестораны в родном для него Дагестане и других регионах России, но пока до конкретики дело не дошло.

И вот, в начале марта, все сдвинулось с "мертвой точки" - Хабиб обратился к казахстанцам и анонсировал планы M-eat by Khabib в этой стране. Кстати, на сайте ресторана жителям Казахстана предлагают инвестировать в бизнес-проект и стать партнером компании.

Что же такое M-eat by Khabib? Это ресторан, который объединил в себе тонкости фастфуда и стритфуда, то есть быстрой и уличной еды. Но основной упор Хабиб сделал на качестве мяса в продукции. Как правило, основное и единственное блюдо - это брэд M-Eat. Это булочка с мясом и овощами внутри.

Посетители могут выбрать булочку - пшеничную или ржаную, добавить один из предложенных соусов и, самое главное, подобрать мясо по вкусу - конину, говядину или курицу. В социальных сетях официальный аккаунт ресторана часто напоминает, что еда соответствует стандартам халяль.

При желании каждый может выбрать дополнительные топпинги, начиная с сыров и заканчивая фруктами и овощами. Самым дорогим брэдом является тот, что сделан из конины - он стоит 320 рублей (1842 тенге), из говядины - 300 рублей (1727 тенге), из курицы - 270 рублей (1554 тенге). Но в Казахстане цены, вероятнее всего, будут отличаться.

Других видов еды или закусок в M-eat by Khabib нет. К брэду могут предложить разве что выпить горячий или холодный напиток, их в ассортименте куда больше, чем закусок.

Ничего сверхъестественного в точках ресторанов Хабиба нет. На первый взгляд даже может показаться, что по уровню ассортимента и количеству заведений это не такой уж и успешный проект. Но чтобы оценить блюдо на вкус, нужно будет дождаться открытия ресторана в Казахстане.

Пользователи Интернета оставляют противоречивые отзывы от посещения M-eat by Khabib. Кто-то доволен сервисом и едой, отмечая, что необычно есть конину в фастфуде, а также выделяя сочный вкус. Другим, наоборот, не нравится быстро размокающаяся булочка, отсутствие выбора и завышенные цены, с учетом того, что со стороны M-eat by Khabib выглядит как скромный киоск с фастфудом, а не как ресторан с всемирно известным амбассадором.

Кажется, что конкурировать с такими гигантами, как KFC или Burger King, бизнес-детищу Хабиба будет трудно. И нереализованные планы по расширению на территории России и близлежащих стран это еще раз подтверждают.

С другой стороны, Хабиб лишь пару месяцев назад заявил, что окончательно оставляет спорт и тренерскую карьеру. Может быть, теперь он возьмется за реализацию всех своих бизнес-проектов, которых уже немало.

Фото: Instagram/meat_by_khabib_ru, приложение 2Гис©️

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